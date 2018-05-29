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Aydın'da ecza deposunda yangın

Aydın'da bir ecza deposunda çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi.

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Aydında ecza deposunda yangın

 Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ecza deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin içeride bulunan ilaçların kokusuna maruz kalmamak için özel kıyafetlerle müdahale ettiği yangında, 8 kişi dumandan etkilendi. Bu kişiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır, yangının çıkış nedeninin incelemenin ardından belli olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: aydın, ecza deposu, yangın
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