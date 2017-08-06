  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.166
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.745
Buradasınız : » » Aydın'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü

Aydın'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir düğünde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Aydında düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü

Aydın'ın Çine ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucunda 11 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Karakollar Mahallesi'ndeki düğünde havaya av tüfeğiyle ateş açıldığı sırada, 11 yaşındaki Güray Kaygusuz başına, Özay Öztürk (38), Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24) ve Emre Can Katarbaşı(19) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kaygusuz, Aydın Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER