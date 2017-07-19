  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.06
  • BIST 107417.52
    ALTIN 140.574
Buradasınız : » » Aydın'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 2 kız kardeş tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Aydında DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 2 kız kardeş tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cuma Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.A. (22) ve S.A. (21) isimli kız kardeşler gözaltına alındı.

Evdeki aramada, şüphelilerin bilgisayarlarında internetten indirildikleri tespit edilen DEAŞ'a ait videolar bulundu.

Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 

Etiketler: aydın, DEAŞ, Terörle Mücadele
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER