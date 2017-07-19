Aydın'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 2 kız kardeş tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cuma Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.A. (22) ve S.A. (21) isimli kız kardeşler gözaltına alındı.
Evdeki aramada, şüphelilerin bilgisayarlarında internetten indirildikleri tespit edilen DEAŞ'a ait videolar bulundu.
Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.