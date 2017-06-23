  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Aydın'da "çöp ev" temizlendi

Nazilli ilçesinde 2 katlı bir evden 7 kamyon çöp çıkartıldı.

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Aydında &quot;çöp ev&quot; temizlendi

Nazilli ilçesindeki 65 yaşındaki bir kişinin evinden 7 kamyon çöp çıkartıldı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde İrfan Sezer'e ait 2 katlı evde, çöp biriktirildiği ihbarı üzerine polis ekipleriyle eve gitti.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Sezer, evinin temizlenmesine izin vermek istemedi. Sezer, polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sezer'in çöplerden kendisine yatak da kurduğu evden, 7 kamyon çöp çıkartıldı.

Mahalle Muhtarı Musa Karakuş, evdeki çöplerden dolayı mahalleye kötü kokular yayıldığını, uzun süredir rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Etiketler: aydın, çöp ev, Nazilli
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