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Aydın'da bir otomobil köprüden uçtu: 4 yaralı

Aydın’da bir otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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Aydında bir otomobil köprüden uçtu: 4 yaralı

Aydın’da bir otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın - Muğla karayolunda Muğla istikametinden Aydın'a doğru giden Mustafa Kumbaracı (42) yönetimindeki 34 NE 6421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Büyük Menderes Köprüsü’nden aşağı düştü.

Kazada, sürücüyle birlikte Yeliz (40), Yamaç (11) ve Deniz Kumbaracı (1) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler: aydın, trafik Kazası, otomobil
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