Aydın sahillerinde bayram yoğunluğu

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu Didim'de, yerli ve yabancı turistler Altınkum sahilini doldurdu.

Bazı vatandaşlar ise tekne turlarıyla gezip, koylarda yüzmeyi tercih etti.

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, bayram dolayısıyla ilçedeki otel ve pansiyonların dolu olduğunu belirtti.

Kuşadası

Kuşadası'nda da vatandaşlar Kadınlar, Kuştur ve Sevgi plajlarında denize girip serinledi.

Yerli ve yabancı turistlerin bazıları, su parkına gidip hem eğlendi hem de yüzmenin keyfini çıkardı.