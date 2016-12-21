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Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu

Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Aydın, İstanbul, İzmir ve Siirt'te bazı adreslere eş zamanlı "Şafak" adlı operasyon düzenledi.

Operasyonda F.B, N.S, R.D, Ö.Ç, U.Ç, M.Ö, Ç.K, S.Ç, M.S, N.K, A.D, F.B, B.B, A.İ, İ.İ, Y.T, M.T, E.C, İ.A, M.S, S.Ç, N.K. ve terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenilen B.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 44.8 gram metamfetamin, 812 gram kubar esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 23 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B, N.S, R.D, Ö.Ç, U.Ç, M.Ö, Ç.K, S.Ç, M.S, N.K, A.D. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.Ö. ise "Terör örgütü PKK'ya üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. AA

Etiketler: Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aydın, uyuşturucu operasyonu
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