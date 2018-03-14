  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Aydın merkezli FETÖ operasyonunda İlçe Jandarma Komutanı'na gözaltı

Örgütün TSK'daki kripto yapılanmasında bulundukları tespit edilen Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

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Aydın merkezli FETÖ operasyonunda İlçe Jandarma Komutanına gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında, Aydın, Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir'de 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E. ve mahrem imamların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, j, fetö, aydın
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