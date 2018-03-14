Aydın merkezli FETÖ operasyonunda İlçe Jandarma Komutanı'na gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında, Aydın, Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir'de 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E. ve mahrem imamların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor.

Kaynak: AA