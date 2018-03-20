Aydın merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Aydın merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E.'nin de bulunduğu 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si örgütün "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklandı, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı E.E. ve "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan 5 eski askeri okul öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın, Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir'de haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 şüpheliden 8'i geçen haftaki operasyonda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA