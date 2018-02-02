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Buradasınız : » » Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Örgütün TSK ve emniyetteki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında 3 muvazzaf asker, 9 polis ve 2 mahrem imamın da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

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Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın merkezli olmak üzere Ankara, Adana, İstanbul, Manisa, Denizli, Van, Şırnak, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 3 muvazzaf asker, askeri okullardan ihraç edilen 5 eski öğrenci, 2 mahrem imam, 9 polis ile meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların bir bölümü Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: tsk, PDY, fetö, emniyet, aydın
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