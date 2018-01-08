Aydın Boysan son yolculuğuna uğurlandı

Aydın Boysan için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde tören düzenlendi.

Törende Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği eski Genel Başkanı Yavuz Önen duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Boysan'ın naaşı, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yanı sıra Altan Öymen, Mustafa Alabora, Bedri Baykam, Yavuz Dizdar, Ali Müfit Gürtuna, Orhan Alkaya'nın da aralarında olduğu sanat ve siyaset camiasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar katıldı.

Boysan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'nda eşi Suzan Boysan'ın yanına defnedildi.

Aydın Boysan Kimdir?

Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğan Aydın Boysan, 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Üniversitesi'nin Mimarlık Bölümü'nü) bitirdi. Boysan, mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü.

Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer alan Boysan, oda bünyesinde yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler de veren Boysan, ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı.

Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kuran Aydın Boysan, Hürriyet ve Akşam gazetelerinde de köşe yazıları yazdı.

Kaynak: AA

