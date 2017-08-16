  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ayda 2 kitap okuyana sinema bileti

Ayda 2 kitap okuyana sinema bileti

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kaymakamlık tarafından halk kütüphanesinden ayda 2 kitap alıp okuyanlara sinema bileti hediye ediliyor.

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Ayda 2 kitap okuyana sinema bileti

Kaymakam Ahmet Solmaz, ilçede okuma alışkanlığının artırılması amacıyla "İki kitap oku sinema bileti kazan" sloganıyla bir ay önce kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya herkesin katılabileceğini belirten Solmaz, bu ay 50 kişinin sinema bileti almaya hak kazandığını ifade etti.

Bu sayede çocukların sinemayla tanıştığını anlatan Solmaz, "Ulaşım konusunda da yardımcı oluyoruz. Proje yeni başlamasına rağmen ilgi oldukça iyi. Her yaştan vatandaşımız sayfa sayısı sınırlaması olmadan kütüphanemize gelip ayda en az 2 kitap okuduğu zaman kendisine sinema bileti hediye ediyoruz. Bazı çocuklar sinema bileti yerine ilçedeki yüzme havuzundan bir gün ücretsiz faydalanmak istedi. İsteyenlere sinema bileti yerine havuza ücretsiz giriş imkanı tanıyoruz." dedi.

Solmaz, halk kütüphanesinde her yaşa hitap eden 26 bin 500 kitap bulunduğunu bildirdi.

Sinema bileti kazanan 10 yaşındaki Kiraz Yalçınkaya, uygulamanın çok hoşuna gittiğini kaydetti.

Yalçınkaya, "Kütüphanede kitap okumayı çok seviyorum. Sinemaya çok sık gidemiyorum. Bu proje sayesinde her ay kardeşimle sinemaya gideceğiz, bunun için çok mutluyum." dedi.

Yağmur Kaya ise bir ayda 4 kitap okuduğunu, sinemaya gideceği için de çok mutlu olduğunu belirtti.

Etiketler: uşak, ulubey, sinema bileti, kitap okuma
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