Aybüke öğretmen karne gününde unutulmadı

Geçen yıl 9 Haziran'da Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine giderken Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristler tarafından açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene genç öğretmenin annesi Zehra, babası Sadık, babaannesi Şenay, dedesi Rıza, amcası Ertuğrul ve kardeşi Aybars Yalçın'ın yanı sıra Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Osmancık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra dua edildi. Aybüke öğretmenin dedesi Rıza Yalçın da torununun mezarı başında Kur'an okudu.

Anne Zehra Yalçın ise kızının mezarını suladı.

Öğrenciler karneleriyle geldi

Kaymakam Alkan ve beraberindekiler tarafından karanfil konulan mezara adının verildiği okulda öğrenim gören öğrenciler de karnelerini bıraktı.

Bu sırada okul müdürü Aşkın Liman'ın "Size Şenay'ları getirdim annecim" sözlerinin ardından Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın, tüm öğrencileri tek tek sarılarak öptü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tökel, acılarının dün gibi olduğunu, Aybüke öğretmeni hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Aybüke öğretmenin geçen yıl karne dağıtımının ardından şehit olduğunu anımsatan Tökel, şöyle konuştu:

"Yarın vefatının birinci yıl dönümü olan Aybüke öğretmeni sevgiyle, erdemle, hasretle anacağız. Her zaman bizim içimizde olan, kalbimizde müstesna bir yeri bulunan değerli kardeşimiz, meslektaşımız ve sevgili evladımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı karne gününde mezarı başında analım istedik.

Biliyorsunuz, karne dağıtımının ardından şehadetine kavuşmuştu. Bugün de ilçemizde adının verildiği ortaokulunun öğrencileri karneleriyle Aybüke hocamıza geldi. Allah mekânını cennet eylesin, şanını yüce eylesin, ailesine ve eğitim camiamıza sabrı cemil niyaz etsin."

Aybüke öğretmenin ölüm yıl dönümü dolayısıyla yarın da ailesi tarafından mevlit okutulacak.

Kaynak: AA