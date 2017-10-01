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Ayakkabı tabanında sahte para ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen sahte para operasyonunda, ayakkabı tabanındaki astarın altına gizlenmiş 4 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirildi.

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Ayakkabı tabanında sahte para ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen sahte para operasyonunda, ayakkabı tabanındaki astarın altına gizlenmiş 4 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan sahte para getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünü takibe alan ekipler, Çakallı mevkisinde otobüsten inen şüpheliyi yakaladı.

Zanlının üzerinde arama yapan ekipler, ayakkabısının taban kısmında astarın altına zulalanmış 30 adet 100'lük , 30 adet 50'lik olmak üzere toplamda 4 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Etiketler: Samsun, sahte para
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