  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.966
    EURO 4.939
  • BIST 116420.34
    ALTIN 172.501
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ayak izleri 12 faili meçhul hırsızlığın zanlılarını ele verdi

Ayak izleri 12 faili meçhul hırsızlığın zanlılarını ele verdi

Kayseri'de akü ve mazot hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişinin ayak izlerinden zanlıların 12 faili meçhul hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ayak izleri 12 faili meçhul hırsızlığın zanlılarını ele verdi

Alınan bilgiye göre, Himmetdede bölgesindeki ev, iş yeri ve araçlardan çok sayıda akü ve mazot çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının medyana geldiği civarda araştırma yapan jandarma, kısa süre önce hırsızlık suçundan yattıkları cezaevinden çıkan H.G. A.B. ve H.H.K'yı takibe aldı.

Şüpheliler hırsızlık yaparlarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ayak izlerinin daha önce meydana gelen olaylarda alınan izlerle uyuştuğu belirlendi. Şüphelilerin 12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemeler sahiplerine teslime edildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER