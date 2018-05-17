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Ayağıyla araç kullanan kişi gözaltına alındı

Erzurum'da ayağıyla kullandığı otomobilde meyve yerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan sürücü, gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine el konuldu.

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanırken görüntüleri sosyal medya ile basında yayınlanan sürücü K.E.'yi yakalamak için harekete geçti.

Kısa sürede kimliği belirlenen K.E., kent merkezindeki iş yerinde yakalandı.

Gözaltına alınan K.E., Palandöken Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde, sosyal medyada "fenomen" olmak için farklı videolar çekerek paylaşımlar yaptığını belirten K.E.'nin ehliyetine el konuldu.

Hakkında "tehlikeli araç kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan yasal işlem başlatılan K.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip bir eliyle yanındaki tabaktan meyve yiyen, diğer elinde de tespih bulunan K.E.'nin ayrıca aracında saç traşı olurken çekilen görüntüleri de tepki çekmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tespih, meyve, erzurum, direksiyon, ayak, araç
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