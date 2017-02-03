Ayağı yanan yaşlı kadının imdadına ekipler yetişti

Kardan yolu kapanan Yığınkaya köyü Karideş mezrasında sağ ayağına sobanın üzerindeki kaynar su dökülen Yılmaz'ın (70) yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, uzun bir uğraşın ardından yolu açtı ancak köye 200 metre kala iş makinesi kara saplandı.

Bunun üzerine köylüler battaniyeye sardıkları Yılmaz'ı çadırın üstünde karda taşıyarak iş makinesinin yanındaki başka bir araca ulaştırdı.

Kar nedeniyle 3 kilometre uzakta bekleyen ambulansa taşınan Yılmaz, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hizan Özel İdaresi Şantiye Şefi Önder Kızıltoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle köye güçlükle ulaştıklarını anlattı.

İş makinelerinin kapanan köy yollarını açmak için çalıştığını belirten Kızıltoprak, "Yollarda çok fazla tipi var. Yolu açtıktan hemen sonra tekrar kapanıyor." dedi.

Yılmaz'ın yeğeni İbrahim Kaya, kar ve tipinin bir süredir bölgede etkili olduğunu belirterek, "Yollar neredeyse kaybolacak seviyeye gelmiş. Greyder ancak köyün yakınına kadar gelebildi. Biz de hastamızı üşümesin diye battaniyelere sardık, çadırın üstüne koyup aracın yanını kadar getirdik." diye konuştu.