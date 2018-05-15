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Ayağı mazgala takıldı, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sarıyer'de yoldaki mazgala takılıp düşen bir kadın, geri manevra yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 7 Şubat'ta Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Seyirci koordinatörü Hanife Doğan oturduğu siteden çıkıp okuldan gelen yeğenini servis aracından almak için yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre önce kırılan ayağında bileklik olan Doğan, terliklerini giyerek yola çıktı. Terliği mazgala takılan ve bir anda dengesini kaybeden kadın, düşerek yolda park halindeki otomobile başını çarptı.

Tam da o anda geri manevra yapan okul servisi yerdeki Hanife Doğan'ın üstüne doğru gelmeye başladı. Olayı gören bir kadının bağırmasıyla minibüs son anda durdu.

Çevredekiler ve servis aracının sürücüsü Doğan'ın yardımına koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Çok korktum, hayatımın son beş yılı gözümün önünden geçti"

Olayı anlatan Hanife Doğan, "Çok panikledim çok korktum hayatımın son beş yılı gözümün önünden film gibi aktı geçti. Sağ olsun bir komşumuz olayı görünce bağırıp servisi durdurdu. Herkes çok korktu, çok panikledi. Bacaklarımı kaybedebilirdim. Belki şuan tekerlekli sandalyede olabilirdim" dedi. "Ölüm teğet geçti" diyen Doğan, "İki hafta rüyamda sürekli kazayı gördüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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