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Aya Yorgi Kilisesi yeniden ibadete açıldı

Ayayorgi Kilisesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

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Aya Yorgi Kilisesi yeniden ibadete açıldı

Tarihi Aya Yorgi Kilisesi 3 yıllık yenileme çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ilk ayinde "Ayrım yapmadan bir kilisenin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere, inisiyatif gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum dedi.

Patrik ayrıca "Tarihi eserleri korumak, gelecek nesillere sağlıklı aktarmak medeni bir vazifedir" dedi.

Restorasyon için 4 milyon lira harcandı

Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü, restorasyon için 4 milyon liralık harcama yaptı. 

Rum Ortodoks Kilisesinin restorasyon çalışmaları kapsamında okul binası, papaz evi, çeşmesi ve bahçeyi çevreleyen duvarda da yenileme yapıldı.  

Aya Yorgi Kilisesinin tarihi 8'inci yüzyıla dayanıyor.

Restore edilen bina ise 1836 yılında tamamlandı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Tarihi Aya Yorgi Kilisesi
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