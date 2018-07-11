Avusturya Başkonsolosluğu önünde "çocuk" eylemi

Avusturya hükümeti tarafından, şiddet gördükleri gerekçesiyle çocuklarının ellerinden alındığını iddia eden Yusuf Ziya Çıldıroğlu ile ABD'li eşi Catherina Stone çifti, İstanbul'daki Avusturya Başkonsolosluğu önünde oturma eylemi başlattı.

"Avusturya'da adalet ve demokrasi skandalı"

Avusturya'da yaşayan ve 13 yıl önce evlenen Yusuf Ziya Çıldıroğlu ile ABD'li eşi Catherina Stone, yaklaşık 1 yıl önce Kaya Stone ve Melek Stone'un kendilerinden şiddet gördüğü iddiasıyla Avusturya hükümeti tarafından aileden alınıp devlet yurduna yerleştirildiğini öne sürdü.

Çift, Yeniköy'deki Avusturya Başkonsolosluğu önünde üzerilerindeki Türk bayrağı tişörtüyle "Avusturya'da adalet ve demokrasi skandalı" yazan dev bir pankart ve 2 çocuklarının fotoğraflarını asarak oturma eylemi başlattı.

"Türk ve Müslüman olduğumuz için çocuklarımızı aldılar"

Baba Yusuf Ziya Çıldıroğlu, Avusturya vatandaşı olduğunu ve çocuklarının şiddet gördüğü iddiasıyla Avusturya'daki "Jugendamt" adıyla anılan Gençlik Dairesi tarafından ellerinden alındığını iddia ederek şunları anlattı:

"Çocuklarımızı çok özledik ve acilen geri istiyoruz. Bu zulüm artık yeter. Çocuklarımızın fotoğraflarıyla avunuyoruz sadece. Türk ve Müslüman olduğumuz için çocuklarımızı aldılar. Hazırladıkları sayfalarca asılsız iddialarla çocuklarımızı ellerinde tutarak asimile ediyorlar. Çocuklarımızı demokratik yollarla almak istiyoruz. Bizim tek arzumuz budur. Çocuklarımızla bizleri görüştürmüyorlar. Biz çocuklarımızla yaşamak istiyoruz. Lütfen Türk yetkililer bize yardım etsin."

ABD'li anne Stone: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan yardım istiyoruz"

Çocuklarının hukuksuz ve dayanaksız yollardan ellerinden alındığını savunan ABD'li anne Catherina Stone, Cem adındaki çocuklarının ABD'de yaşadığını, Kaya ve Elis Melek adlı çocuklarının ise yaklaşık bir yılı aşkın süredir Avusturya'daki Gençlik Dairesi tarafından zorla tutulduklarını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Masum çocuklarımızı zorla haksız bir kararla ellerinde tutuyorlar. Bizi de eşimle tehdit ederek öldürmeye çalıştılar. En ufak çocuğumuzu da elimizden alacaklarını söylediler ve biz de onu Amerika'ya götürdük. Çocuklarımız, görüşmelerimizde kaldıkları yurtlarda taciz olduğunu anlattı bize. Çocuklarımız hasta ancak bunu kabul etmiyorlar. Onlarla bağlantı kurmamıza izin vermiyorlar. Elimizde tek fotoğraflar ve yavrularımızın anıları kaldı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyoruz. Bu olay bir çözüm buluncaya kadar oturma eylemimiz devam edecek."

Çiftin, Avusturya Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA