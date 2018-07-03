Avukatların işini kolaylaştıran uygulamaya yoğun ilgi

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, avukatların duruşmalarını anlık takip etmeleri amacıyla mobil uygulama çalışması başlattı.

Bakanlık personelinin geliştirdiği programla, avukatlar için özel hazırlanan ve Ulusal Yargı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu "Celse" adı verilen uygulama, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde kullanıma sunuldu.

Bugüne kadar 45 bin 260 avukat, uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanmaya başladı.

Anlık takip imkanı

Celse uygulaması, İOS ve Android işletim sistemi olan telefonlara ücretsiz indiriliyor. Avukatlar, UYAP'taki Avukat Portal üzerinden oluşturacakları şifrelerle uygulamaya giriş yapabiliyor.

Uygulama sayesinde avukatlar, vekili oldukları davalarla ilgili tüm duruşmaların günlük, haftalık ve aylık olarak tarih ve saat bilgilerine ulaşıyor. Duruşmalara ait mahkeme ve dosya kapak bilgilerine de erişim sağlanıyor.

Öte yandan avukatlar, mahkemelerin duruşma bilgilerini de takip edebiliyor. Uygulamayla, hangi mahkemede hangi duruşmanın olduğuna dair bilgiler görülebiliyor.

Celse uygulamasıyla avukatlar, kendi duruşmalarının hangi sürede başlayabileceğine yönelik bilgilere de erişim sağlayabiliyor.

Böylece, avukatlar duruşmaları anlık takip ederek, duruşmalarına gecikmeden, zamanında katılıyor.

Kaynak: AA