Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu yaşanıyor

Edirne'den yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 10 kilometre kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruğa neden oldu.

Sınır kapıları önünde yüzlerce tır şoförü, işlemlerinin yapılması için bekliyor.

Tır kuyrukları ihracatı etkiliyor

Tır şoförü Reyhan Ateş, tır kuyruklarının ihracatı etkilediğini belirterek, "Uzun süredir sınır kapılarında tır kuyrukları oluşuyor. Kuyruklar nedeniyle yola uykusuz çıkıyoruz. Tır şoförleri uzun süredir kuyruk çilesi çekiyor, yetkililerden çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Tır şoförü Osman Erik de, kuyruklarda bekleyen tır şoförlerinin ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kuyruk nedeniyle uykusuz şekilde yola çıktıklarını anlatan Erik, yetkililerden kuyruklara çözüm bulmasını istedi.

Kaynak: AA