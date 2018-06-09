Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyrukları oluştu

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometreye ulaştı.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 520, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 280 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"Kuyruk sorunlarının çözülmesini istiyoruz"

TIR şoförü Ferudun Rızai, İran'dan aldığı ihracat yükünü Bulgaristan'a götürdüğünü söyledi.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarının sürekli yoğun olduğunu ifade eden Rızai, "Dünden beri kuyruktayız. Kuyrukta beklemek Ramazan ayında sıkıntılı oluyor. İftar ve sahurlarda zorlanabiliyoruz. Kuyruk sorununun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Mustafa Karayılan da Türkiye'den aldığı yükü Arnavutluk'a götürdüğünü belirterek, "Kuyrukta sıkıntılar çekiyoruz. Ekmek yok, aş yok. Uzun zamandır devam eden kuyruk sorununun artık çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

