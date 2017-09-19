Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyrukları oluştu

Yurt dışına çıkacak tırlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 11, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruğa neden oldu.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki tır şoförleri, yoğunluğun azalmasını bekliyor.

Tır şoförü Uğur Özkardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tır şoförlerinin yıllardır yoğunluk nedeniyle sorun yaşadığını belirterek, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

İhracatı arttırmak için hükümetin nakliyecilere ÖTV'siz 900 litre mazot verme kararından memnuniyet duyduklarını dile getiren Özkardeş, "Devletimiz sağ olsun. Bu iyi bir şey, teşekkür ediyoruz. Fakat bu indirimli mazot yabancıya niye veriliyor? Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Mesela Bulgar tırcıya 900 litre mazot verildiği zaman, buradan Bulgaristan'a 100 litre mazot yakıyor. Bu tır şoförü İstanbul'a gelip mazotun kalanını satıyor. Dönüşte satmak için 900 litre daha mazot alıyor. Kuyruk bu yüzden uzuyor." iddiasında bulundu.

Tır şoförü Temel Conger de Kayseri'den Bulgaristan'a mobilya götürdüğünü ifade etti.

Yakalaşık 2 gündür kuyrukta beklediğini anlatan Coger, "Bulgaristan'ın dibine geldik, giremiyoruz. Burada 2 metrekare arabanın içince susuzluk, açlık, uykusuzluk ayrıca mültecilerle uğraşmamız cabası. Bunu yıllardır çekiyoruz." dedi.

Conger, Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını kaydetti.