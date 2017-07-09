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Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına Türk bayraklı karşılama

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, ana vatana gelişlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayraklarıyla karşılandı.

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Avrupada yaşayan Türk vatandaşlarına Türk bayraklı karşılama

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, ana vatana gelişlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayraklarıyla karşılandı.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan Avrupa'daki Türkler'in yolculukları devam ediyor.

Gelişlerin başladığı 1 haftalık süreçte, 43 bin otomobille 187 bin Türk vatandaşı yurda giriş yaptı. Türk vatandaşları, her yıl olduğu gibi en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullandı. Kapıkule'den bu süreçte 23 bin 515 otomobil girişi oldu.

Gurbetten yola çıkan Türk vatandaşları, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğince (UETD) düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Bisiklet Turu"na katılanları karşılamak üzere oluşturulan heyet tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

UETD, AK Parti Edirne Gençlik Kolları ve Edirne Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri sınırdan geçiş işlemlerini yapan Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına Türk bayrakları armağan etti.

Ellerinde bayraklarla memleketlerine yollarına devam eden Türk vatandaşları, karşılama için teşekkür etti.

Etiketler: avrupa'da yaşayan türk vatandaşları, sınır kapısı karşılama, Kapıkule Sınır Kapısı
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