  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Avrupa'da 15 Temmuz anmalarına engel

Avrupa'da 15 Temmuz anmalarına engel

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, mevcut koşullarda Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş veya bir başka Türk hükümeti temsilcisinin Hollanda'ya gelmesinin istenmediğini açıkladı.

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Avrupada 15 Temmuz anmalarına engel

Almanya'nın ardından Hollanda hükümeti, 15 Temmuz'un birinci yılında Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in yapacağı ziyarete karşı olduğunu açıkladı.

Hollanda hükümeti, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında düzenleyeceği etkinliğe katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeye gelmesini "hoş karşılamadıklarını" bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Darbe girişimi, Türk devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda iki ülke arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mart ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ziyareti sırasında yaşananlar hatırlatıldı, kararın bu doğrultuda alındığı ifade edildi. 

Verilen kararın mart ayında iki ülke arasında yaşananlarla bağlantılı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bizim hedefimiz, Türkiye ile aramızdaki ilişkilerin normale dönmesidir. Bunun için Türk yetkililer ile görüşme yapmaya hazırız." ifadeleri yer aldı.

Etiketler: Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'da 15 Temmuz anmalarına engel
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