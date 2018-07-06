Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı için geri sayım başladı

İstanbul'da Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde yer alan orman, 5 milyon 283 bin 429 metrekare alan üzerinde vatandaşlara doğayla iç içe bir hayat alanı sunacak.

Tamamı yıl sonuna kadar bitirilecek

Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı Projesi, mevcut mesire-orman fonksiyonlarının, güncel kullanım amacına yönelik peyzaj ve çevre düzenlemesi kapsamında işlevlendirilmesi, korunarak sahip çıkılması, yitirilmiş orman dokusuna benzer açık alan kullanımlarına açılması amacıyla geliştirildi.

Alibeyköy Baraj Gölü’nün kuzeyinde yer alan mesire ve orman alanlarında peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapıldığı çalışmalara 2015 Ağustos ayında başlayan proje, 3 etaptan oluşuyor. İlk etabı eylül ayında hizmete açılacak projenin tamamı yıl sonuna kadar bitmiş olacak.

Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı Projesi'nde kır lokantaları, kır kahveleri, uçurtma atölyeleri, büfe, ibadethane, seyir kulesi, fauna tanıtım alanı, hayvan barınakları, bisiklet kioskları, büfe, satış birimleri ve idari binalar yer alıyor.

Proje kapsamında ilk ve kesin şart olarak doğanın tahrip edilmeden ve doğaya uygun formlar ve malzemeler kullanılarak projelerin yapılması şartı benimsendi. Yapılar, koruma sınırı ve yapılaşma kriterleri göz önünde tutularak konumlandırıldı.

Ekolojik ve coğrafi veriler de dikkate alındı

Proje, ekolojik ve coğrafi veriler de dikkate alınarak, mevcut orman dokusu korunarak ve mevcut flora ve faunaya uyum sağlayan bir tasarım anlayışı ile düzenlendi. 8 bin 167 ağaç, 420 bin adet çalı ve 160 bin yer örtücü dikimi gerçekleştirildi. Proje içerisinde 3 adet 850 araçlık otopark, 250 bank, 4 bin piknik masası, 120 pergola, çocuk oyun alanları, fitnes alanları, spor sahaları ve aydınlatma direkleri mevcut.

Kaynak: AA

