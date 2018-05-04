Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke Türkiye oldu

Nisan ayında, Avrupa hava sahasına en fazla trafik ekleyen ülke, günlük ortalama 277 yeni trafikle Türkiye oldu. Türkiye'yi eklediği günlük ortalama 183 trafikle Polonya izledi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Nisan ayı Eurocontrol istatistiksel verilerini açıkladı.

Funda Ocak, “Nisan ayında transit üst geçişler (Overflight) dahil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 277 trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 183 trafikle Polonya yer aldı” dedi.

Funda Ocak, şöyle devam etti:

“Türkiye’de bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 6.9, kalkan uçak sayısında yüzde 7.2, iç hatlarda yüzde 3.6, transit üst geçişlerde yüzde 11.7 artış görüldü. Genel artış oranı ise yüzde 7.6 oldu.”

Charter uçuşlarda şampiyon Antalya

Nisan ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde charter uçuşlarda Antalya Havalimanı günlük ortalama 45.8 kalkışla ilk sırada yer aldı. Antalya Havalimanı’nda charter uçuşlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.6 artış gerçekleşti.

Nisan ayında Antalya Havalimanı’nda, charter uçuşlarda ikinci sırada yer alan Mısır'daki Sharm El Sheikh Havalimanı’nın iki katından daha fazla charter uçuş gerçekleşti.

Adnan Menderes Havalimanı 3’üncü oldu

Nisan ayında Eurocontrol istatistiklerine göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı birlikte günlük ortalama 52.9 trafikle üçüncü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı birlikte günlük ortalama 52.7 trafikle dördüncü oldu.

En çok artış Atatürk Havalimanı’nda oldu

Nisan ayında Eurocontrol bölgesinde, tarifeli uçuşlarda bir önceki yıla göre yüzde 9.3 artışın gerçekleştiği İstanbul Atatürk Havalimanı toplamda ilk 10'da yer alırken, Nisan ayı uçuş trafiğine göre ise, en fazla artış gerçekleşen havalimanı oldu. Nisanda, tarifeli uçuşlarda Londra Heathrow Havalimanı günlük ortalama 625.5 kalkışla ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 538.5 kalkışla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: İHA