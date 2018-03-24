Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Türk-Alman Enstitüsü (IKG) tarafından organize edilen "Avrupa Birliği Bağlamında Türk-Alman İlişkileri" konulu konferansa katılan Eski Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen, Serik’ten Avrupa’ya önemli mesajlar verdi. Verheugen, "Şu an AB üyelerinin çoğunluğu Türkiye'yi AB'de istemiyor. Ancak bu durumun zamanla değişebileceğini düşünüyorum. Esasında bu durum çok çabuk ve hızlı bir şekilde de değişebilir. AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye'nin bir gün AB üyesi olacağına eminim. Çünkü hem AB'nin hem de Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan dolayı bunun kaçınılmaz olduğuna inancım tam" dedi.

“15 Temmuz darbe girişimine Avrupa yeterince tepki vermedi”

Günter Verheugen, 15 Temmuz darbe girişimine Avrupa'nın neden yeterince tepki vermediğine ilişkin soruya ise "Almanya ve Avrupa'nın darbe girişiminden sonraki tepkisi, Türkiye'de hayal kırıklığı oluşturdu. Bu hisleri çok iyi anlıyorum. Türk halkının darbe girişimi sırasında gösterdiği tepkinin, Türkiye'de demokratik olgunluğun göstergesi olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA