Avrupa Birliği'nden Kızılay Kart'a yeni destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Brüksel'de düzenlenen "Eğitim Geleceğimiz" başlıklı fotoğraf sergisinin açılış töreninde açıklamalar yaptı.

Kızılay olarak sığınmacı ailelerin ihtiyaç duyduğu insani desteği sağlamaya ve çocukların geleceğini kurtarmaya çalıştıklarına dikkat çeken Kınık, "Önümüzdeki günlerde de AB Komisyonu ile sürdürülmekte olan ve AB Komisyonu'nun anlaşmış olduğu kendi içinde yeni bir hibe program açıklanıyor. Bu hibe programda da Kızılay yine özellikle Kızılay Kart programıyla yapmış olduğu nakit desteklere inşallah devam edecek. Yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin bu anlamda 2020 yılı sonuna kadar olan nakit desteği AB Komisyonu'ndan sağlanmış olacak" diye konuştu.

"3,5 milyonu aşkın Suriyeliye kapılarımızı açtık"

Kınık, Suriye krizinin 2011'den bu yana devam ettiğini ve çevresinde en fazla Türkiye'yi etkilediğini hatırlatarak, "3,5 milyonu aşkın Suriyeliye kapılarımızı açtık. Onların hayatlarını korumaya gayret ettik. Ama 7,5 yıldır süregelen bu savaş normal bir insanın bütün ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçlarının sorumluluklarını da ülkemize yükledi" dedi.

Türkiye'deki sığınmacıların yaklaşık yarısının çocuk olduğuna dikkat çeken Kınık, Türkiye'de yaklaşık 365 bin Suriyeli çocuğa şartlı eğitim desteği verildiğini ve 700 bin Suriyeli çocuğun da okula erişiminin sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin cömertliği

Kınık, "Eğitim Geleceğimiz" fotoğraf sergisiyle ilgili "Kızılay'ın, AB ve UNICEF'in ortaklaşa yapmış olduğu bu programla nasıl hayata tutundular, nasıl okullaştılar, nasıl eğitim şanslarını yakalamış oldular onları gösteriyoruz. Yaklaşık 2 hafta boyunca burada 2,5 milyon insana Türkiye'nin Suriye konusundaki ve mülteciler konusundaki cömertliğini, alicenaplığını, ev sahipliğini anlatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kızılay Kart nedir?

Türk Kızılayı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ve WFP ortaklığında yürütülen program kapsamında, kamp dışında bulunan Suriye vatandaşı ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı diğer sığınmacılar, "Kızılay Kart" aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardımı alabiliyor.

Kaynak: AA