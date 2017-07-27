  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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'Avrasya Tüp Tüneli trafiğe açıldı'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca fırtına sonrasında araçların Avrasya Tüp Tüneli'ni terk etmeleriyle birlikte trafiğin açıldığı bildirildi.

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Avrasya Tüp Tüneli trafiğe açıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, İstanbul'daki fırtına sırasında Avrasya Tüp Tüneli'ne sığınan araçların Tüneli terk etmeleriyle trafiğin açıldığı ancak Asya-Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışının henüz sağlanamadığı belirtilerek, "Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul genelinde hissedilen fırtına nedeniyle trafikte bulunan birçok aracın Avrasya Tüp Tüneli’ne sığınarak yola devam edemedikleri, bu durumun Avrasya Tüneli'nde yoğun trafik oluşturduğundan bir süre trafik akışı sağlanamadığı bildirildi.

Fırtına sonrasında araçların tüneli terk etmeleriyle birlikte trafiğin açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ancak Asya-Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışı henüz sağlanamamaktadır. Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: istanbul yağış, istanbul trafik, İstanbul, Avrasya tüneli
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