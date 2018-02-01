Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğindeki etkisi daha da artacak

Avrasya Tüneli’nin, İstanbul gibi bir şehrin mevcut durumunu iki-üç basamak yukarıya taşıdığını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Avrasya Tüneli gerçekten büyük bir proje ve İstanbul için çok önemli bir hizmet. Proje genel olarak önemli bir etki oluşturdu. Mevcut etkisinin üzerine ne koyacağını da zamanla göreceğiz” dedi.

“Geçiş ücreti etkileyecek”

Avrasya Tüneli’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki trafik tıkanıklığında nispi ve dolaylı bir iyileştirme gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Altan, “Ancak daha fazlası olabilir, olmalı da. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bulunduğu çizginin Boğaz geçişleri için ana aks olmaya devam edeceğini de öngörebiliriz. Bu da yapılması muhtemel diğer projelerle ilgili bir konu. Ancak Avrasya Tüneli’nin mevcut olumlu etkisi arttırılabilir. Elbette konunun detaylı fayda maliyet analizleri yapılmıştır, ancak geçiş ücretinde yapılan son düzenleme, tünelin İstanbul trafiğine yaptığı nispi olumlu etkiyi zora sokabilecek özelliğe sahip. Şehrin sahip olduğu trafik ve zaman algısının ilerisinde kararlar almak da her zaman istenen sonucu vermeyebilir” diye konuştu.

“Marmaray’ı da görmek gerek”

Avrasya Tüneli’nin hem Boğaz’ın çok kısa sürede geçilmesi, hem de gayet yeterli yapılmış olan ve muhtemelen uzunca süre kapasite aşımına uğramayacak olan bağlantı yolları ile çok uzun mesafeleri oldukça kısa sürelerde kat etme noktasında büyük fayda sağladığını söyleyen Altan, “Bunlar İstanbul’un çok uzunca zamandır adeta unuttuğu seyahat süreleri. Ancak tünelin etkisinin netleşmesi için Marmaray’ın Gebze-Halkalı hattındaki bölgesinde sürdürülen çalışmaların sonuçlarını da görmek gerekir. Bu hattın tamamlanması, Avrasya Tüneli’nin İstanbul trafiğindeki etkisini artıracaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA