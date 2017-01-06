Avrasya Tüneli ve metro hatlarına 'kar' düzenlemesi

İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

Bazı bölgelerde yağış kar fırtınası şeklinde sürüyor

AKOM, kar yağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili olduğunu bildirdi.

Avrasya Tüneli ve Metro hatları açıklaması

Öte yandan, Avrasya Tüneli'nin bu gece saat 23.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi. Metro İstanbul'da tüm hatlardaki seferlerin 06.00'ya kadar uzatıldığı açıklandı.

AKOM'da alarm durumuna geçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) alarm durumuna geçildi. Ana arterler ve bağlantı yollarında tedbirler alındı, ilçe belediyeleri bilgilendirildi.

Belediye ekipleri, bin 345 araç ve iş makinesi, 7 bin personelle kışla mücadele çalışmaları yapacak. İstanbul’da 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında 363 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ekipler bekletiliyor.

Kritik noktalara 10 bin tuz torbası bırakıldı

Bu kapsamda 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS sistemi ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirilirken, ek önlemler de alındı. İstanbul genelinde kritik noktalara ise vatandaşların kullanımı için 10 bin tuz torbası bırakıldı.

Kimsesiz vatandaşlar için barınma merkezleri hizmet veriyor

Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için barınma merkezleri hizmet veriyor. Zabıta, polis ve ambulanslar ile toplanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından misafir edilecek. Erkekler için Zeytinburnu Kompleksi, bayanlar için Darülaceze Merkezi’nde hazırlıklar tamamlandı. Bu çerçevede, sokakta yaşayan 616 vatandaş misafir ediliyor.

İlçe belediyeleri bölgelerinde tespit ettikleri evsiz vatandaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine getirecek. Vatandaşlar sokakta kalan evsizleri 153 Beyaz Masa veya 155 Polis Merkezine bildirebilecek. AA