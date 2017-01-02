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Avrasya Tüneli geçiş ücretleri açıklandı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 20 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Avrasya Tünelinin geçiş ücretlerini açıkladı.

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Avrasya Tüneli geçiş ücretleri açıklandı

20 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli'nde otomobiller için 15 lira olan geçiş ücreti 16,60 lira, minibüsler için ise 22,50 lira olan geçiş ücreti 24,90 lira olarak uygulanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 20 Aralık 2016'da açılışı yapılan Avrasya Tüp Tüneli'nden bugüne kadar 15 lira olarak uygulanan geçiş ücretleri tekrar belirlendi.

Buna göre, yarın saat 07.00 itibarıyla otomobiller için 15 lira olan geçiş ücreti 16,60 lira, minibüsler için 22,50 lira olan geçiş ücreti 24,90 lira olarak uygulanacak.

Söz konusu ücretler, 1 Şubat 2018'e kadar geçerli olacak.

Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüp Tüneli geçişlerinden elde edilen gelir ise daha önce açıklandığı üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit ve gaziler için açılan hesaba aktarılacak.

Etiketler: Avrasya Tüneli fiyatlar, Avrasya tüneli
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