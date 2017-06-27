  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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Avrasya Tüneli çıkışında otomobilin çarptığı yaya öldü

Fatih'te, Avrasya Tüneli çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

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Avrasya Tüneli çıkışında otomobilin çarptığı yaya öldü

Alınan bilgiye göre, Yenikapı mevkisinde Avrasya Tüneli'nin Asya yakasından Avrupa yakasına çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Daha sonra iki otomobil duramayıp bu kişinin üstünden geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 30-35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenilen söz konusu yayanın öldüğü belirlendi.

Çarpmanın etkisiyle 70 metre kadar sürüklenen kişinin üstünden kimlik çıkmadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, ölen kişi ile kazaya karışan sürücülerin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Etiketler: Avrasya tüneli, trafik Kazası
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