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Avrasya Tüneli 24 saat hizmet vermeye başladı

Çalışmalar nedeniyle 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veren tünelde trafik, bu sabahtan itibaren 24 saat açık olacak.

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Avrasya Tüneli 24 saat hizmet vermeye başladı

Avrasya Tüneli bu sabah saat 07.00'den itibaren 24 saat hizmet vermeye başladı.

Trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 30 Ocak Pazartesi gününe kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veren tünelde trafik kesintisiz olarak gerçekleşecek.

Tünelin 24 saat hizmet vermeye başlamasının ardından her iki yakada polis ekipleri oluşturulan kontrol noktasında uygulama yaptı.

Öte yandan tünelin bağlantı yollarının iyileştirme çalışmalarının sona ermesiyle trafiğin daha akıcı hale geldiği ve herhangi bir yoğunluk yaşanmadığı gözledi. AA

Etiketler: trafik sistemi, Avrasya tüneli, avrasya
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