Avdan köyünde sadece 3 kişi yaşıyor

Afyonkarahisar Emirdağ'a bağlı Avdan köyünün yolu, camisi, okulu, her şeyi var ama halkı yok.

Avdan'da 40 yıl önce 85 hanede 300 kişi vardı. Ama artık köyde tek aile yaşıyor o da 29 yıllık muhtar Bekir Tepekaya ve 3 kişilik ailesi...

Bekir Tepekaya, baharda tarlasını işlemeye gelenler dışında yalnız olduklarını şu sözlerle söylüyor:

"Buranın hemi muhtarıyım, hemi bekçisiyim, hem azası, azam da yok! Burada 4 ay yalnız kalır yalan yok. "

Fatma Tepekaya bu durumdan şikayetçi olmadıklarını şöyle anlatıyor:

"67 yaşındayım. Bu köyde doğdum bu köyde büyüdüm. Ben seviyorum köyümü, giden gitsin. Beni buradan kovan mı var?"

Avdan köyüne tek heyecan, muhtarlık seçimlerinde gelecek gibi görünüyor. 29 yıllık muhtarın eşi Fatma Tepekaya, seçimlerde rakip olarak karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bekir Tepekaya, "4 oy var oğlan bana verir de kız da belki annesine verirse Tek rakibin hanım oluyor yani" diyor.

Eşi ise seçim konusunda iddialı olduğundan,"Rakip olacağım ben çıkacağım gayri kimseye vermeyeceğim o muhtarlığı" diyerek bahsediyor.

Kaynak: TRT Haber