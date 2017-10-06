Ava giderken avlandı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde balık avlamak üzere suya giren bir kişi, elindeki zıpkının koluna saplanması sonucu yaralandı.
İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde balık tutmak için suya giren 36 yaşındaki Mustafa Uysal, suya atlarken dengesini kaybedince piminden çıkan zıpkın koluna saplandı.
Yaralanan Uysal'ın yardımına arkadaşları yetişirken, üzerindeki zıpkın çıkarılamayınca Erdemli Devlet Hastanesine bu şekilde götürüldü.
Yarım istenen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliği ekipleri, elektrikli spiral keski makinesi yardımıyla oltanın kancalı kısmını keserek çıkardı.