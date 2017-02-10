  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Av tüfeklerine OHAL düzenlemesi

İstanbul Valiliği, uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanımını OHAL süresince yasakladı.

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Av tüfeklerine OHAL düzenlemesi

İstanbul Valiliği, uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanılmasının, olağanüstü hal (OHAL) süresince yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, M-16, AK-47 (kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğini haiz silahlara benzer av tüfeklerinin bulunduğu belirtilerek, bu silahları taşıyanlarla ilgili avcı-terör örgütü mensubu ayırımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, kentte meydana gelen terör eylemleri de dikkate alınarak, genel güvenlik ve kamu düzenini korumak, meydana gelebilecek müessif olayları önlemek amacıyla M16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin mülki sınırlar içerisinde taşınması ve kullanılmasının 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin (i) bendi hükmüne istinaden OHAL süresince yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Hatay Valiliği de uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanılmasının, OHAL süresince yasaklandığını bildirdi. AA

Etiketler: OHAL süresi, ohal, av tüfekleri
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