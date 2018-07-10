Av malzemeleri deposunda 517 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Ankara Altındağ Çankırı Caddesi'nde bir av malzemeleri bayisinde ruhsatsız tüfek satışı yapıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

517 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ele geçirildi

Av bayisine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinin içerisinde bulunan depoda yaptıkları aramada, çeşitli çap ve markalarda 517 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ele geçirdi.

Söz konusu iş yerinin Ankara'da ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek satışı yapılan önemli merkezlerden biri olduğu belirlenirken, depodaki silahlar bir kamyona yüklenerek emniyete götürüldü.

Ruhsatsız tüfekler, emniyet depolarında muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Yunus S.'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA