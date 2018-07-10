  • 10 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.729
    EURO 5.548
  • BIST 96914.61
    ALTIN 190.68
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Av malzemeleri deposunda 517 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Av malzemeleri deposunda 517 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Ankara'da bir av malzemeleri bayisinin deposunda 517 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Av malzemeleri deposunda 517 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Ankara Altındağ Çankırı Caddesi'nde bir av malzemeleri bayisinde ruhsatsız tüfek satışı yapıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

517 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ele geçirildi

Av bayisine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinin içerisinde bulunan depoda yaptıkları aramada, çeşitli çap ve markalarda 517 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ele geçirdi.

Söz konusu iş yerinin Ankara'da ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek satışı yapılan önemli merkezlerden biri olduğu belirlenirken, depodaki silahlar bir kamyona yüklenerek emniyete götürüldü.

Ruhsatsız tüfekler, emniyet depolarında muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Yunus S.'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ruhsatsız silah, depo, av bayisi, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER