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Atlı jandarmalar Muğla sahillerinde göreve başladı

Muğla Ortaca'da turistik alanlarda atlı jandarma birliği görev yapmaya başladı.

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Atlı jandarmalar Muğla sahillerinde göreve başladı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle 2 binici Muğla'ya geldi.

Turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacaklar

Göreve 2 at ile başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.

Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Sarıgerme sahilinde ve plaj içinde devriye gezecek.

Atlı tim yabancı dil bilen binicilerden oluşuyor

Göreve başlayan atlı birlik, turistlerden de büyük ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Yerli ve yabancı turistler de atlı jandarma timinin fotoğrafını çekti.

Atlı jandarmalar, turizm sezonunun sonuna kadar Sarıgerme'de devriye görevini sürdürecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, atlı tim, atlı jandarma
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