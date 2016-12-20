Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın! Yoğun kar geliyor

Yurdun güney kesimleri için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü yurdun güney kesimlerinde görülmesi beklenen yağışlar, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ile Mersin'in iç ve dağlık kesimleri, Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacak.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayollarında yaşanabilecek ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Hatay ve Osmaniye'de fırtına

Öte yandan, Hatay ve Osmaniye'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırarak, doğu ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 kilometre saat) esmesi bekleniyor.

Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.