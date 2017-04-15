Atilla Taş tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra 'darbe girişimi' soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli, tutuklandı.

Aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli, akşam saatlerinde, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüphelilerin, darbe girişimi sırasında, sonrasında ve öncesinde örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları belirtildi.

Yazıda, şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileriyle yoğun irtibatlarının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri, örgüte bağlı sendikalara üye oldukları kaydedilmişti.