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Buradasınız : » » Atilla Taş, Said Sefa ve H. Büşra Erdal için istenen ceza

Atilla Taş, Said Sefa ve H. Büşra Erdal için istenen ceza

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik, aralarında Said Sefa, Atilla Taş ve Hanım Büşra Erdal’ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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Atilla Taş, Said Sefa ve H. Büşra Erdal için istenen ceza

Darbe girişiminin ardından, medya mensuplarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan 196 sayfalık iddianamede, Said Sefa’nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede 25’i tutuklu diğer 28 şüpheli Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız‘ın ise “silahlı örgüte üye olmak” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisleri talep edildi. İHA

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