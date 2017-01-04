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Atila Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

MHP İstanbul Milletvekili Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

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Atila Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kaya, görevinden istifasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan, kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek Anayasa değişikliği teklifi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir." ifadesini kullanan Kaya, şu görüşleri savundu:

"Bütün hayatım uğrunda mücadeleyle geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım, aklıma ve vicdanıma Anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' dememi emrederken, iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak, halen yürütmekte olduğum MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. İstifama, hiç kimse tarafından, kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir."AA

Etiketler: MHP İstanbul Milletvekili Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı, istifa
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