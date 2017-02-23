Atık pil toplama bilinci giderek yaygınlaşıyor

Türkiye'de atık pil konusunda yetkilendirilen tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğince (TAP) geçen yıl 720 ton atık pilin yüzde 45'i okullardan toplanırken, atık pil bilincinin en az olduğu yerler ise üniversiteler oldu.

TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl toplanan pillerin önemli bir miktarının okullardan geldiğini söyledi.

Geleceğin Türkiyesinde atık pil kavramını yerleştirmek için çocuklara, dolayısıyla da okullara büyük görevler düştüğünü belirten Bahar, her yıl olduğu gibi 2016-2017 okul dönemi için de 1 Ekim 2016'da Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını başlattıklarını hatırlattı.

"Okullardan 325 bin ton atık pil toplandı"

Bahar, "Okullar bazında geçtiğimiz yıl Türkiye çapında 325 bin 293 ton atık pil toplandı. Bu da 2016'da 720 ton olan toplam pil miktarının yüzde 45'ine denk geliyor. Okullar ve dolayısıyla okullardan pilleri toplayan belediyeler bu işin lokomotifi durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

"Üniversite gençliğini pil kampanyasına dahil etmek istiyoruz"

Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir ile okul sayısının da arttığına işaret eden Bahar, şunları söyledi:

"Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan okullar tarafımızdan ödüllendiriliyor. Ancak üniversiteler atık pil toplamada çok başarılı olamadığımız yerlerden birisi. Gençlerimizde atık pil toplama alışkanlığını, '5 Atık Pil Getirene, Konser Bileti Hediye' kampanyası ile yaygınlaştırmaya çalıştık. Bu yıl da benzer uygulamalar yaparak üniversite gençliğini atık pil kampanyalarımızın içine dahil etmek istiyoruz."

Ödüllü yarışma

Bahar, ayrıca üniversitelerde "Çevre Mühendisleri Yarışıyor" adında ödüllü yarışması da düzenlediklerini hatırlatarak, yarışmanın Kasım 2016'da başladığını, Temmuz 2017 sonunda sona ereceğini söyledi.

Türkiye'de 39 ilde çevre mühendisliği bölümü bulunan 42 üniversitede yarışmanın sürdüğünü anlatan Bahar, "Burada da amacımız üniversitelerdeki atık pil bilincini artırmak. Ödül olarak ise en çok atık pil toplayan ilk 5 üniversitenin birer öğrencisine 2017-2018 eğitim-öğretim yılında burs verilecek." diye konuştu.

"500 kilo pil getir, işitme cihazını al"

Belediyelerle işitme cihazı üzerine anlaşmalı kampanyalar yaptıklarını da dile getiren Bahar, şunları kaydetti:

"Zeytinburnu Belediyesi ile 'Sende 1 kulak ver' kampanyasının pilot çalışmasını yaptık, çok başarılı geçti. Her 500 kilogram pile bir işitme cihazı veriyoruz. Atık pil toplama alışkanlığı kazandırırken, ihtiyacı olanlara da işitme cihazı vererek, ikili kazanç elde ediyoruz. Şu ana kadar 8 çocuğa işitme cihazı vererek, onları sese kavuşturduk. Amacımız bu sosyal sorumluluk kampanyasını diğer belediyelerimizle de tekrarlamak."