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Buradasınız : » » "Ateş Kuşları" görev başında

"Ateş Kuşları" görev başında

THK'nin "Ateş Kuşları" diye bilinen yangın söndürme uçaklarından 5'i yeni sezon öncesi görev yerlerine havalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Ateş Kuşları&quot; görev başında

Türk Hava Kurumu'nun (THK) "Ateş Kuşları" diye bilinen 5 amfibik CL-215 model yangın söndürme uçağı, yeni sezon öncesi görev yerleri Adana, İzmir, Milas ve Antalya'ya gönderildi.

THK Başkanı Kürşat Atılgan, THK Üniversitesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, söz konusu yangın uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıklarını söyledi.

Atılgan, kurum olarak orman yangınlarına karşı mücadelede bu tip uçaklarla 10. sezona başladıklarını sözlerine ekledi.

"Operasyona, havacılığın adetlerinden Yaradan'dan herhangi bir kaza vermemesi için dualarla kurban keserek başlıyoruz. Buradaki arkadaşlardan ricam, uçuş emniyetini ön planda tutarak 9 senedir kaza olmadan bitirdiğiniz gibi orman yangınlarıyla mücadeleyi bu yılda başarıyla tamamlamanız." 

Törenin ardından, 2'si Milas'ta, diğerleri Adana, İzmir ve Antalya'da görev yapacak "Ateş Kuşları" temsili havadan yangın söndürme gösterisi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın söndürme, Türk Hava Kurumu, ateş kuşları
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