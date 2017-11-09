  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk'ün kendi arşivlerinden derlediği 25 fotoğraf ile bazı belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

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Atatürkün az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası çerçevesinde, kendi arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ile bazı belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Onlarca bilinmeyen fotoğraf, Misak-ı Milli belgesi, "Ordular, ilke hedefiniz Akdeniz. İleri" emrinin yazılı olduğu belge ve Büyük Önder Atatürk'ün vefatı üzerine, 10 Kasım 1938'de doktorlarının düzenlediği ölüm raporu.

Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün 79'uncu ölüm yıldönümünde, az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraflarda, Atatürk'ün, Türkiye'nin dört bir yanına gerçekleştirdiği ziyaretleri yansıtan kareler yer alıyor. 

Paylaşılan belgeler arasında, Atatürk'ün, Sakarya Savaşı öncesi cepheyi denetlerken geçirdiği kaza sonrasında kaburga kemiğinin kırıldığını gösteren rapor da bulunuyor.

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk'ün hiç bilinmeyen fotoğrafları, atatürk, 10 kasım
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