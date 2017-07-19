  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Atatürk'e hakaret eden Akar'ın cezası belli oldu

Atatürk'e hakaret eden Akar'ın cezası belli oldu

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından yargılanan Hasan Akar, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Atatürke hakaret eden Akarın cezası belli oldu

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından yargılanan Hasan Akar, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Etiketler: atatürk, hasan akar, ceza
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