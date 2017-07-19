Atatürk'e hakaret eden Akar'ın cezası belli oldu

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından yargılanan Hasan Akar, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından yargılanan Hasan Akar, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından yargılanan Hasan Akar, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.