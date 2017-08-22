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Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri trafiğe açıldı

İstanbul'da bakım ve onarım çalışmaları ile gemi geçişi nedeniyle gece bir süre trafiğe kapalı kalan Atatürk ve Yeni Galata köprüleri yeniden ulaşıma açıldı.

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Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri trafiğe açıldı

Bakım ve onarım çalışmaları ile gemi geçişi nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve zabıta ekipleri gecenin ilk saatlerinde girişlerinde güvenlik önlemi aldıkları Haliç üzerindeki Atatürk ve Yeni Galata Köprülerini araç ve yaya trafiğine kapattı.

Atatürk Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları 4,5 saat sürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu köprüde yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Yeni Galata Köprüsü'nün ise iki taraflı olarak açılmasının ardından Haliç'teki tersaneden yola çıkan gemi güvenli bir şekilde geçtikten sonra köprü kapandı. Böylece köprü araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı. Gemi geçişi dolayısıyla köprüden 1,5 saat ulaşım sağlanamadı. 

Etiketler: atatürk köprüsü, yeni galata köprüsü
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